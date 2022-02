舊金山選民今年或要投票決定是否開徵房屋空置稅（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)的選民可能會在今年秋天投票決定舊金山是否開徵房屋空置稅,以促使房東出租物業,緩解住屋危機。

根據《舊金山紀時報》報導,市參事潘正義週二表示,他和一些社區人士,希望在11月向選民提出一項提案,向一些空置時間過長的房屋徵收空置稅,支持者必須在7月11日之前收集並提交近9,000個有效簽名,以便將提案放在11月的選票上,交由選民表決。

潘正義辦公室估計,開徵空置稅每年可以籌集超過3,800萬美元,如果提案獲得通過,舊金山以及奧克蘭(屋崙)將效法其他住屋昂貴城市的腳步,而那些城市試圖騰出更多住宅來應對住屋短缺問題。

而市長布里德一直支持增加房屋建設,她指舊金山必須興建立更多可負擔住房,而市參事會曾經三次否決布里德的新住宅開發項目,她此前曾批評指,市參議會這些決定,就是顯示「舊金山陷入住房危機」的「完美例子」。

如果空置稅獲得通過,當中一半收入將資助長者和低收入家庭的租金補貼,而另一半將支持一項新計劃,幫助舊金山購買空置物業,並改造成可負擔住宅。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。