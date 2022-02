聖荷西Valley Fair購物中心停車場正式收費（視頻）

【KTSF】

聖荷西Valley Fair購物中心的停車場週二起正式收費,在裡面工作的人一個月,可能要花上40元的停車費,對此員工發動請願,要求資方停止對員工收費。

Valley Fair購物中心是南灣第一個停車場收費的購物中心,消費者或是員工只要進停車場都得付費。

在商場內工作的Antonia Garcia發起了請願活動,收到了1200個簽名,交給購物中心的管理階層,請願信中寫明,員工讓商場存活下去,為什麼要懲罰員工,Valley Fair的員工不買帳,員工比營利更重要,認為資方對員工收取停車費,跟薪資盜竊沒甚麼兩樣,這是企圖犧牲那些他們知道別無選擇的人為代價來增加利潤。

週二開始,在該商場的停車場,頭兩個小時免費停車,之後每小時多一元,一天最多10元,員工一天3元,或是買月票40元。

有員工說,每天3元,一個月40元,對某些人來說是一個星期的買菜錢,很多人在這裡是領最低工資,費用加起來很快的。

員工要求免費停車,如果訴求沒獲得解決,從2月15日開始,將會在社交媒體給負評,16日在購物中心外抗議,必要時結合當地的工會。

購物中心表示,停車場收費主要是有人在這裡隔夜停車,或是停在這裡去機場,他們知道員工的訴求,藉著控管停車環境,以期讓已經受歡迎的購物中心能夠帶來更多的消費者,讓零售業更繁榮。

