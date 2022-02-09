聖荷西Valley Fair購物中心停車場正式收費（視頻）

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聖荷西Valley Fair購物中心的停車場週二起正式收費，在裡面工作的人一個月，可能要花上40元的停車費，對此員工發動請願，要求資方停止對員工收費。

Valley Fair購物中心是南灣第一個停車場收費的購物中心，消費者或是員工只要進停車場都得付費。

在商場內工作的Antonia Garcia發起了請願活動，收到了1200個簽名，交給購物中心的管理階層，請願信中寫明，員工讓商場存活下去，為什麼要懲罰員工，Valley Fair的員工不買帳，員工比營利更重要，認為資方對員工收取停車費，跟薪資盜竊沒甚麼兩樣，這是企圖犧牲那些他們知道別無選擇的人為代價來增加利潤。

週二開始，在該商場的停車場，頭兩個小時免費停車，之後每小時多一元，一天最多10元，員工一天3元，或是買月票40元。

有員工說，每天3元，一個月40元，對某些人來說是一個星期的買菜錢，很多人在這裡是領最低工資，費用加起來很快的。

員工要求免費停車，如果訴求沒獲得解決，從2月15日開始，將會在社交媒體給負評，16日在購物中心外抗議，必要時結合當地的工會。

購物中心表示，停車場收費主要是有人在這裡隔夜停車，或是停在這裡去機場，他們知道員工的訴求，藉著控管停車環境，以期讓已經受歡迎的購物中心能夠帶來更多的消費者，讓零售業更繁榮。

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