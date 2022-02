香港確診個案破千宗不少涉新年聚會 護老院多人染疫

【有線新聞】

香港新增1,161宗新型肺炎確診,首次單日破千宗,連同超過800宗初步確診,個案直逼2千宗,不少涉及新年聚會,而護老院亦繼續有爆發。另外,相隔5個月再有人染疫死亡,當局呼籲盡快打齊三針疫苗。

再多5間院舍有人染疫,包括沙田禮賢會王少清頤養院兩名院友和職員確診,出現爆發,50多人要檢疫。其餘這四間院舍也有數名院友和職員染疫,第五波疫情累計超過10間院舍有小型爆發。

其中,深水埗溫暖護老院一名73歲確診男子離世,他有長期病患,去年9月接種了兩針科興,星期一肺部感染送入明愛醫院,其後惡化離世。

明愛醫院周三有另一名確診的76歲男人死亡,他沒有打針,是本港相隔近5個月,再有人染疫死亡。

醫管局總行政經理李立業說:「會發現這些死亡、危殆及嚴重個案,他們很多都未曾接種疫苗,亦可能未完成第三針疫苗,所以我在此再次呼籲未接種疫苗的市民必須盡快接種,打了兩針的都要打第三針,特別是長者,共通之處是他們接種(兩劑)疫苗已經一段時間,都是在去年9月、8月。」

單日確診1,161宗,再創疫情以來新高,扣除8宗輸入個案,本地感染都過千宗。過去一星期確診個案倍升,由一星期前百多宗,到現在四位數過千宗。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君說:「如果大家仍繼續外出有很多聚會,因為我看到這數天繼續有聚會,2月3日之後仍有飯局,如果繼續這樣,每一個人,例如新年時很多人都是,早上去一家、中午去一家、下午去一家,每個人都有20至30名,或30至40名密切接觸者。如果很多都是逐家逐戶傳染,可以想像倍數有多少,如果這些行為停止,希望數字可以減少。無源頭個案很多都在爆發區附近,可能不是認識患者,與他一起吃飯,但該區附近有爆發的話,很多時他們去的地方、街市、商場,可能住在鄰邨、隔壁大廈就會有些爆發。」

確診個案火頭繼續在多間公立醫院蔓延,多30名醫生、護士、病人助理等染疫,部分人曾經脫口罩聊天、吃飯。東區醫院精神科更加暫停接新症,人手緊張,醫管局呼籲退休醫護加入抗疫。

