香港確診個案破千宗不少涉新年聚會 護老院多人染疫

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香港新增1,161宗新型肺炎確診，首次單日破千宗，連同超過800宗初步確診，個案直逼2千宗，不少涉及新年聚會，而護老院亦繼續有爆發。另外，相隔5個月再有人染疫死亡，當局呼籲盡快打齊三針疫苗。

再多5間院舍有人染疫，包括沙田禮賢會王少清頤養院兩名院友和職員確診，出現爆發，50多人要檢疫。其餘這四間院舍也有數名院友和職員染疫，第五波疫情累計超過10間院舍有小型爆發。

其中，深水埗溫暖護老院一名73歲確診男子離世，他有長期病患，去年9月接種了兩針科興，星期一肺部感染送入明愛醫院，其後惡化離世。

明愛醫院周三有另一名確診的76歲男人死亡，他沒有打針，是本港相隔近5個月，再有人染疫死亡。

醫管局總行政經理李立業說：「會發現這些死亡、危殆及嚴重個案，他們很多都未曾接種疫苗，亦可能未完成第三針疫苗，所以我在此再次呼籲未接種疫苗的市民必須盡快接種，打了兩針的都要打第三針，特別是長者，共通之處是他們接種（兩劑）疫苗已經一段時間，都是在去年9月、8月。」

單日確診1,161宗，再創疫情以來新高，扣除8宗輸入個案，本地感染都過千宗。過去一星期確診個案倍升，由一星期前百多宗，到現在四位數過千宗。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君說：「如果大家仍繼續外出有很多聚會，因為我看到這數天繼續有聚會，2月3日之後仍有飯局，如果繼續這樣，每一個人，例如新年時很多人都是，早上去一家、中午去一家、下午去一家，每個人都有20至30名，或30至40名密切接觸者。如果很多都是逐家逐戶傳染，可以想像倍數有多少，如果這些行為停止，希望數字可以減少。無源頭個案很多都在爆發區附近，可能不是認識患者，與他一起吃飯，但該區附近有爆發的話，很多時他們去的地方、街市、商場，可能住在鄰邨、隔壁大廈就會有些爆發。」

確診個案火頭繼續在多間公立醫院蔓延，多30名醫生、護士、病人助理等染疫，部分人曾經脫口罩聊天、吃飯。東區醫院精神科更加暫停接新症，人手緊張，醫管局呼籲退休醫護加入抗疫。

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