【KTSF】

大家是否覺得最近在雜貨店買東西更貴了呢?專家表示價格還會上漲。

高盛的經濟學家認為,12月份的雜貨店食品價格,比前一年增長了6.5%之後,食品價格今年還將上漲5%到6%。

高盛表示,其實今年食品價格已經上漲了6%,而化肥等價格上漲,將使情況變得更差,這些因素都進一步促成美國39年來最高的整體通脹率。

