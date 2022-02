舊金山出生華裔滑雪運動員谷愛凌代表中國參賽 國籍問題惹關注

【KTSF 歐志洲報導】

在舊金山出生長大的華裔滑雪運動員谷愛凌(Eileen Gu)在北京冬奧獲得金牌,但她選擇代表中國參賽,也引起輿論關注。

中國沒有承認雙重國籍,代表中國參加奧運,也令人關注谷愛凌是否放棄了美國國籍,但是針對這問題,谷愛凌總是沒有明確回答。

谷愛凌說:「我確實覺得同樣是美國人,也是中國人,我在美國的時候是美國人,我在中國的時候是中國人,我對美中兩國塑造今天的我,大聲的表達我的感激。」

Hofstra大學法律系教授古舉倫說:「當他們問谷愛凌是否有放棄(美國)護照,她拒絕回答這問題,這意味著她沒有放棄她的(美國)護照。」

古舉倫教授表示,國際奧委規定選手必須有代表國家的國籍證明,中國並不承認雙重國籍,這意味著中國奧委會應該有給谷愛凌保留美國國籍的待遇。

古教授說:「中國政府和奧委會顯然積極爭取中國的奧運隊伍,去榮耀中國和顯示中國是強國。」

古教授補充,訪問谷愛凌的記者必須承諾,在報導中不能批評中國,顯示她了解這會影響她在中國的形象,尤其是她在中國方面的行銷活動,給她超過兩千萬的收入,遠遠比她在美國可以取得的收入來得高,但是曾經在社交媒體,批評美國社會環境的她,也必須付出放棄言論自由的代價。

古教授補充,要是在20年前選擇代表中國,不會有今天出現的負面效應,這顯示美中兩國關係的惡劣。

古教授說:「中國在美國有那麼負面的形象,谷愛凌決定代表中國比賽,被視為是負面消息,這顯示兩國關係是何等的差。」

