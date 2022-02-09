舊金山出生華裔滑雪運動員谷愛凌代表中國參賽 國籍問題惹關注

【KTSF 歐志洲報導】

在舊金山出生長大的華裔滑雪運動員谷愛凌（Eileen Gu）在北京冬奧獲得金牌，但她選擇代表中國參賽，也引起輿論關注。

中國沒有承認雙重國籍，代表中國參加奧運，也令人關注谷愛凌是否放棄了美國國籍，但是針對這問題，谷愛凌總是沒有明確回答。

谷愛凌說：「我確實覺得同樣是美國人，也是中國人，我在美國的時候是美國人，我在中國的時候是中國人，我對美中兩國塑造今天的我，大聲的表達我的感激。」

Hofstra大學法律系教授古舉倫說：「當他們問谷愛凌是否有放棄（美國）護照，她拒絕回答這問題，這意味著她沒有放棄她的（美國）護照。」

古舉倫教授表示，國際奧委規定選手必須有代表國家的國籍證明，中國並不承認雙重國籍，這意味著中國奧委會應該有給谷愛凌保留美國國籍的待遇。

古教授說：「中國政府和奧委會顯然積極爭取中國的奧運隊伍，去榮耀中國和顯示中國是強國。」

古教授補充，訪問谷愛凌的記者必須承諾，在報導中不能批評中國，顯示她了解這會影響她在中國的形象，尤其是她在中國方面的行銷活動，給她超過兩千萬的收入，遠遠比她在美國可以取得的收入來得高，但是曾經在社交媒體，批評美國社會環境的她，也必須付出放棄言論自由的代價。

古教授補充，要是在20年前選擇代表中國，不會有今天出現的負面效應，這顯示美中兩國關係的惡劣。

古教授說：「中國在美國有那麼負面的形象，谷愛凌決定代表中國比賽，被視為是負面消息，這顯示兩國關係是何等的差。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。