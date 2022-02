柏克萊加大研究員在污水發現有奇異特徵的新冠病毒變異株（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

柏克萊加大一項研究在污水中發現一種有奇異特徵的新冠病毒變異株,但是有專家表示,還沒有達到應該受關注的水平。

柏克萊加大的研究人員,在加州污水中發現新的新冠病毒變異株,但是沒有透露發現地點。

舊金山加大傳染病學專家陳子平醫生說:「這不應該是令人關注的原因,每兩週該病毒就會有一個新變種,但只有一些會重要到對人們造成巨大的影響。」

陳子平也指出,病毒也有可能來自其他動物,而報告也沒有指出病毒變異株造成某處的病毒散播,在紐約和密蘇里州也出現類似的變異株。

陳子平指出,人體會利用疫苗的特徵對抗類似的病毒變種,因此強調接種疫苗加強劑的重要。

對於加州下週二對接種完整疫苗人士解除室內口罩令,陳子平強調,在學校的人,或低免疫力的人,還是需要戴口罩。

陳子平說:「沒有口罩令並不代表不應該戴口罩,我認為在舊金山和灣區,還是會有許多人繼續戴口罩,即使沒有口罩令,特別是要是在室內人多的地方,或對現場情況不是非常清楚的話,原因是現在還是有許多病毒在社區中傳播。」

