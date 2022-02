【KTSF】

冬奧花式溜冰團體項目銀牌得主,美國代表周知方(Vincent Zhou)確診新型肺炎,要退出個人花式溜冰賽事。

周知方於當地時間12點在社交媒體發影片稱,自己確診新型肺炎,因此要退出週二舉行的男子個人花式溜冰賽事,他在影片中講到活出自己的夢想時,一度流下男兒淚,並指自己一直很小心,將自己一度隔離至少一個月,遠離新型肺炎,無奈最終受感染,但最後亦勉勵自己會以更強大的自己回歸。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。