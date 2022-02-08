美日達協議 4月起結束向日本鋼材徵25%關稅

February 8, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注
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【KTSF】

美國政府官員週一表示，美日兩國達成協議，基本上解除前總統特朗普時期向日本鋼材實施的25%關稅，由4月1日開始，大部份入口的日本鋼材將會免稅。

這份協議將會解除頭125萬公噸入口的日本鋼材的關稅，即是等於美國在2018和2019年從日本入口的鋼材平均總重量，無形中等於解除關稅，但如果超出這個總重量也要抽關稅。

美國貿易代表戴琦表示，這份與日本的協議，連同去年與歐盟達成的類似鋼材協議，將可以令日本和歐盟更有利地與中國競爭。

美國去年與歐盟達成的鋼材協議在本月生效，協議規定在一個季度裡面，從歐盟入口的頭330萬公噸鋼材可以免關稅，如果超額就會加徵25%關稅，這個新安排延續實施到2023年。

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