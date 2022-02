【KTSF】

上星期六,幾個人在太浩湖以北的一個水庫滑冰時,從冰上掉下來,導致一人溺水身亡。

在冰面破掉的時候,8個人正在Stampede Reservoir水庫滑冰,其中有6個人落入水中。

沒有掉入水中的兩人,幫助掉入水中的6人中的5人脫離冰水,但是這些人與最後一人失去了聯繫,失踪的滑冰運動員的屍體於星期日找到。

