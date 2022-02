【KTSF】

舊金山(三藩市)近兩個星期發生一連串搶劫銀行的案件,匪徒是同一個人,警方週一發布閉路電視拍攝到的照片,呼籲市民提供破案線索。

警方表示,銀行劫匪是個非洲裔男子,20多歲到30多歲,身高5尺10吋 、體重約150磅,中等身材。

警方表示,匪徒犯案的手法相同,每次都遞一張恐嚇字條給銀行職員索取金錢,銀行職員服從交出現金,匪徒得手後逃走。

警方表示,賊人與上月25號開始,在市內發生的7宗搶劫銀行案件有關,其中包括一間位於日落區19 Ave夾Noriega街的銀行,以及一間位於San Bruno Ave的銀行,市民如有線索請與警方聯繫,匿名報案熱線是(415) 575-4444。

