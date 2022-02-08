冬奧花式溜冰美國隊奪團體賽銀牌 陳楷雯自選項目表現出色

February 8, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注
陳楷雯 (KTSF / 資料圖片)

【KTSF 黃恩光報導】

冬季奧運花式溜冰賽事，美國隊贏得有史以來首面團體賽銀牌，週日是花式溜冰團體賽最後一日比賽，之前美國隊隊員出現失誤，被俄國隊拋離，與名列第二的日本叮噹馬頭，但最後美國隊在雙人冰舞表現出色，加上最後出場的陳楷雯（Karen Chen）在自選長項目之中優秀的發揮，為美國隊奠定亞軍的勝局。

陳楷雯是美國隊在團體賽之中最後一名出場的運動員，她選用梁祝的音樂，賽後接受媒體採訪時，她說當時一心只想做一隻漂亮的蝴蝶，結果陳楷雯自信而輕鬆地完成整個項目，使美國隊總分勝過日本，贏得團體賽亞軍，也是陳楷雯首面奧運銀牌，之前一日陳楷雯在短項目之中失手，但她說週日出場時心境異常平靜，只想滑得最好。

22歲的陳楷雯在灣區出生長大，從小開始學習花式溜冰，憑著過人的毅力和堅持，多次在全國以及國際賽事贏得獎牌，是2017年全國錦標賽冠軍。

今次是陳楷雯第二次參加奧運，也應該是她最後一次，陳楷雯週二完成自選項目之後表現激動，她在Instagram表示，過去幾天充滿不同的情緒，她對於成為美國隊的一員感到自豪和感恩。

美國隊今次總共有9名成員參加花式溜冰團體賽，包括雙人冰舞，以及男女子項目，美國隊對上兩屆冬季奧運贏過銅牌。

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