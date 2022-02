冬奧花式溜冰美國隊奪團體賽銀牌 陳楷雯自選項目表現出色

【KTSF 黃恩光報導】

冬季奧運花式溜冰賽事,美國隊贏得有史以來首面團體賽銀牌,週日是花式溜冰團體賽最後一日比賽,之前美國隊隊員出現失誤,被俄國隊拋離,與名列第二的日本叮噹馬頭,但最後美國隊在雙人冰舞表現出色,加上最後出場的陳楷雯(Karen Chen)在自選長項目之中優秀的發揮,為美國隊奠定亞軍的勝局。

陳楷雯是美國隊在團體賽之中最後一名出場的運動員,她選用梁祝的音樂,賽後接受媒體採訪時,她說當時一心只想做一隻漂亮的蝴蝶,結果陳楷雯自信而輕鬆地完成整個項目,使美國隊總分勝過日本,贏得團體賽亞軍,也是陳楷雯首面奧運銀牌,之前一日陳楷雯在短項目之中失手,但她說週日出場時心境異常平靜,只想滑得最好。

22歲的陳楷雯在灣區出生長大,從小開始學習花式溜冰,憑著過人的毅力和堅持,多次在全國以及國際賽事贏得獎牌,是2017年全國錦標賽冠軍。

今次是陳楷雯第二次參加奧運,也應該是她最後一次,陳楷雯週二完成自選項目之後表現激動,她在Instagram表示,過去幾天充滿不同的情緒,她對於成為美國隊的一員感到自豪和感恩。

美國隊今次總共有9名成員參加花式溜冰團體賽,包括雙人冰舞,以及男女子項目,美國隊對上兩屆冬季奧運贏過銅牌。

