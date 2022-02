【有線新聞】

美國近日確診個案回落,多個州陸續放寬口罩令。

在加州,下星期起,已打針人士在室內不用再戴口罩,但在公共交通工具、療養院和學校等地方,以及未接種疫苗的人仍然要戴口罩。疫情期間一直採取較嚴謹防疫措施的新澤西州,下個月會解除校園口罩令。特拉華州和俄勒岡州亦會於下月底放寬口罩規定。

美國全國近日每天多大約30萬宗病例,較兩星期前大幅減半。

