為了在農曆新年期間振興舊金山(三藩市)華埠經濟,有社區機構和商家合辦「來自舊金山華埠的祝福」的活動,大家可以怎樣參與呢?

新僑服務中心行政主任陳浩源說:「在華埠有8幅壁畫為大家展示,同時有許多明信片送贈給大家,大家如果拍攝8幅畫,在華埠有許多地圖的,希望大家在華埠消費的同時,也拍照留念,每一幅畫都有不同的意義。」

由新僑服務中心、Facebook母公司Meta、華埠商人協會、華埠商戶聯會舉辦的「來自舊金山華埠的祝福」,在舊金山華埠8個地點展示8幅大型畫作,主題都與農曆新年有關,主辦單位更印製十款不同設計的明信片,派發給華埠商家,免費贈送給顧客,鼓勵大家到華埠消費,與8幅壁畫合照,以及集齊十款明信片。

