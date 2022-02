880公路再發生槍擊案 奧克蘭市長促州府撥款裝攝錄機（視頻）

【KTSF】

上個周末,東灣880公路又發生行車隨機槍擊事件,一名前籃球選手中槍身亡,民眾要求在公路裝設攝像機的呼聲越來越高。

目前發生公路槍擊案最多的880和580號公路,並沒有車牌辨識系統及攝像機,因為這兩條公路是加州管轄。

奧克蘭市長Libby Schaaf說,他已經跟寫信州長紐森,要求列入預算在公路加裝車牌辨識系統及攝像機。

Schaaf說:「(所以這是優先)最好是,還有甚麼比人命更重要,公眾安全在整個加州已是危機,不光只是奧克萊,我們看到槍枝暴力在全美上升,裝上這個工具可以保護及解決暴力犯罪。」

上星期五前籃球選手Gene Ransom,在880公路及市中心交會處中槍身亡,警方表示,起因是公路暴力。

另外還有兩個受矚目的案子,一個是發生在去年11月,兩歲華裔男童Jasper Wu坐在兒童安全座椅,當時媽媽正開車行駛在880公路,被突如其來的子彈打中死亡,還有阿拉米達縣警學校即將畢業的David Nguyen,這兩個案子都還沒抓到嫌犯。

Schaaf相信,如果有攝像機或是車牌辨識器,可以給警方提供線索。

