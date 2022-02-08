舊金山出生長大華裔滑雪運動員谷愛凌 代表中國出戰冬奧

【KTSF 朱慧琪報導】

在舊金山（三藩市）出生長大的自由式滑雪運動員谷愛凌（Eileen Gu），期待著從北京冬奧帶獎牌回家，但是她並不代表美國隊參賽，她選擇代表母親的祖國中國參賽，一起來了解這位世界頂級女子自由式滑雪運動員。

中美混血的谷愛凌，北京當地時間2月6日在冬奧會首次亮相，以第5名的成績晉級決賽。

谷愛凌說：「我叫，Eileen Gu，來自舊金山，是一名自由式滑雪運動員。」

谷愛凌今年18歲，出生在美國，因為媽媽來自中國，所以決定在北京冬奧會上為中國而戰。

谷愛凌說：「我的家人一直都非常支持我，我的家人們很多都是工程師，所以，這絕對是出乎意料的，沒有人真的認為我會成為一名職業滑雪運動員。」

她多才多藝，不僅僅是一名運動員，她會講流利的中文，會騎馬，彈琴，只用了3年就提前高中畢業，並且已經被她理想的大學史丹福錄取了。

同時她還是多家國際品牌的模特兒，手上有大約20多家品牌的合約，這次北京東奧會，她也是中國冰雪運動的代言人

谷愛凌說，她決定代表中國而不是美國出征奧運，是因為母親的教導。

谷愛凌說：「我媽媽一直超級超級支持我，外婆是我要贏的最大動力，她是我見過的最有競爭理念的人，外婆用這種理念鼓勵支持我去競爭，我媽媽在某種程度上教會了我作為運動員的職業道德，所有人都想贏，我認為是媽媽教我如何做到這一點。」

谷愛凌也希望能激勵更多的中國孩子喜歡滑雪運動，在競爭的同時加深理解，建立友誼，團結美中兩國人民。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。