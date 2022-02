舊金山出生長大華裔滑雪運動員谷愛凌 代表中國出戰冬奧

【KTSF 朱慧琪報導】

在舊金山(三藩市)出生長大的自由式滑雪運動員谷愛凌(Eileen Gu),期待著從北京冬奧帶獎牌回家,但是她並不代表美國隊參賽,她選擇代表母親的祖國中國參賽,一起來了解這位世界頂級女子自由式滑雪運動員。

中美混血的谷愛凌,北京當地時間2月6日在冬奧會首次亮相,以第5名的成績晉級決賽。

谷愛凌說:「我叫,Eileen Gu,來自舊金山,是一名自由式滑雪運動員。」

谷愛凌今年18歲,出生在美國,因為媽媽來自中國,所以決定在北京冬奧會上為中國而戰。

谷愛凌說:「我的家人一直都非常支持我,我的家人們很多都是工程師,所以,這絕對是出乎意料的,沒有人真的認為我會成為一名職業滑雪運動員。」

她多才多藝,不僅僅是一名運動員,她會講流利的中文,會騎馬,彈琴,只用了3年就提前高中畢業,並且已經被她理想的大學史丹福錄取了。

同時她還是多家國際品牌的模特兒,手上有大約20多家品牌的合約,這次北京東奧會,她也是中國冰雪運動的代言人

谷愛凌說,她決定代表中國而不是美國出征奧運,是因為母親的教導。

谷愛凌說:「我媽媽一直超級超級支持我,外婆是我要贏的最大動力,她是我見過的最有競爭理念的人,外婆用這種理念鼓勵支持我去競爭,我媽媽在某種程度上教會了我作為運動員的職業道德,所有人都想贏,我認為是媽媽教我如何做到這一點。」

谷愛凌也希望能激勵更多的中國孩子喜歡滑雪運動,在競爭的同時加深理解,建立友誼,團結美中兩國人民。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。