「由美轉中」大不同 谷愛凌受追捧朱易被譏諷

中國國家隊選手谷愛凌在女子自由式滑雪大跳台中為國家隊奪得今屆冬奧的第三面金牌,美國出生的她一直國籍問題備受爭議,但仍然無損她在內地的受歡迎程度。而同樣「由美轉中」的運動員朱易,卻受到內地民眾的批評。

18歲的谷愛凌於美國加州出生,父親是美國人,母親則是來自北京。雖然谷愛凌在美國出生長大,但她每年都會跟母親返回中國。谷愛凌:「我從兩歲開始,每個暑假都會來北京,我普通話很流利。我媽媽在北京出世,後來移民去美國,所以我對中國有深厚的感情。」

母親谷燕曾是北京大學的短道速滑隊隊員和滑雪教練。受到母親的影響,谷愛凌從小就開始練習滑雪,曾經代表美國隊贏得不俗的成績。

但在2019年6月,她選擇轉籍中國,成為國家隊成員,在各項大賽多次贏得金牌,再加上一口流利的普通話,受到內地官媒和民眾熱烈追捧,被譽為「冰雪女王」。谷愛凌:「我做了決定,做一個新的動作,以前比賽從來沒有做過的動作,所以我就是非常高興能做好自己。」

雖然為國爭光無數,但是她的國籍仍舊備受爭議。由於中國不承認雙重國籍,但谷愛凌始終無提過是否放棄了美國國籍,只是曾經說過,自己在美國時是美國人,在中國時是中國人。而對於加入國家隊的原因,她表示自己的目標是為了讓更多人接觸和了解冰雪運動。

她說:「我一直覺得最重要的,我最想代表中國的原因是因為我想能看到更多人體驗和自由式滑雪的接觸,所以能看到中國對學習這麼快,在這麼短的時間內學到這麼多,我是非常高興的一件事情,因為那就說明我的目標是達到了。」

除了運動員的身份,谷愛凌亦是一名「學霸」,早前就以接近滿分成績獲美國史丹福大學取錄。而且她還是一名模特兒,國內外著名品牌都爭相請她代言。

而同樣因冬奧而廣受關注還有另一名「由美轉中」的選手,她就是花樣滑冰的選手朱易。

但相比谷愛凌,朱易的運氣似乎就沒有那麼好。她2018年選擇轉籍中國,但在日前的團體賽中發生多次失誤,加上她無法講流利中文,遭大批網民批評她水平不夠,質疑她為何能入選國家隊。

