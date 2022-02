加拿大渥太華反防疫示威持續十日 市長頒緊急狀態

【有線新聞】

加拿大首都渥太華反防疫措施示威持續十日,近乎癱瘓市中心運作。市長指警方人力不足以應付,宣布當地進入緊急狀態;聯邦政府表明不會屈服。

大批示威者冒著風雪,聚集在渥太華國會山莊附近。數百架車輛、包括不少大型貨車,不斷響號。參與今次「自由車隊」示威的民眾,不少都沒戴口罩;又帶同一家大小到來,現場亦有物資提供。

示威者不滿強制接種疫苗等防疫措施,主辦方強調除非政府撤銷措施,否則不會離開。抗議活動阻塞當地街道近兩星期,市中心運作幾乎癱瘓。加上示威噪音,令不少居民不滿。

雖然警方已經加強執法,打擊運送燃油等示威所需物資,發出數以百計告票,和拘捕提供物資的人。但市長指,示威者遠超出當地警員人數,無法控制場面,宣布當地進入緊急狀態。指示威活動對居民安全帶來嚴重危險和威脅,需要各地、各層級政府支援。

緊急狀態下,渥太華警方可更快取得所需支援,但不會擴大市政府或警方擁有的法律權力,預料對驅散示威者的幫助不大。安大略省警方已派出100人到當地支援。

早前確診新型肺炎、正在隔離的總理杜魯多指,不會出動軍隊驅散示威。因應安全考量,他已經和家人轉往另一處暫住。

示威源於跨境貨車司機不滿當局推動強制接種疫苗,在渥太華示威。一個多星期以來變成抗議公共衛生政策,以至不滿杜魯多政府的活動。多倫多、魁北克都有民眾抗議。聯邦政府強調不會屈服,指強制打針等防疫措施是要兌現去年大選的承諾。

