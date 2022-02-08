加州州長紐森宣布將解除室內口罩令（視頻）

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由於Omicron病毒病例持續下降，加州州長紐森宣布將解除室內口罩令，不過學校及醫療相關機構，還有運輸交通系統除外。

加州衛生官員說，2月15日之後，尚未接種疫苗的人，仍被要求在室內戴口罩，學校、公共交通、療養院等高風險地區，不管有沒有打疫苗仍須佩戴口罩，地方政府可以繼續執行他們自己的室內口罩要求。

此外，州衛生官員還宣布，超過1000人的室內”大型活動”，必須要求參加者接種疫苗或接受陰性檢測，未接種疫苗的人將被要求戴口罩。

至於超過一萬人的戶外活動，則沒有疫苗接種要求，但建議戴口罩或接受陰性檢測。

舊金山和Contra Costa縣官員表示，將根據病例、住院情況和疫苗接種情況來評估，將來決定是否要解除口罩令。

自三週前Omicron激增的高峰以來，全州的病例下降了超過60%，因新冠肺炎住院的人數下降超過30%，加上5歲以下的兒童即將可接種疫苗，是讓加州決定下星期解除口罩令的原因。

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