加州州長紐森宣布將解除室內口罩令（視頻）

由於Omicron病毒病例持續下降,加州州長紐森宣布將解除室內口罩令,不過學校及醫療相關機構,還有運輸交通系統除外。

加州衛生官員說,2月15日之後,尚未接種疫苗的人,仍被要求在室內戴口罩,學校、公共交通、療養院等高風險地區,不管有沒有打疫苗仍須佩戴口罩,地方政府可以繼續執行他們自己的室內口罩要求。

此外,州衛生官員還宣布,超過1000人的室內”大型活動”,必須要求參加者接種疫苗或接受陰性檢測,未接種疫苗的人將被要求戴口罩。

至於超過一萬人的戶外活動,則沒有疫苗接種要求,但建議戴口罩或接受陰性檢測。

舊金山和Contra Costa縣官員表示,將根據病例、住院情況和疫苗接種情況來評估,將來決定是否要解除口罩令。

自三週前Omicron激增的高峰以來,全州的病例下降了超過60%,因新冠肺炎住院的人數下降超過30%,加上5歲以下的兒童即將可接種疫苗,是讓加州決定下星期解除口罩令的原因。

