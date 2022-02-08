Woodside未獲州府批准豁免可負擔房屋法律（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

San Mateo縣小鎮Woodside當局發出備忘錄，聲稱整個小鎮是「山獅庇護區」，希望藉此獲得豁免，從而不用遵守加州規定，必須興建可負擔房屋的法律，但加州司法部長隨即反駁說，Woodside政府並沒有足夠證據，證明到該鎮屬於「山獅庇護區」，因此不能獲得州府房屋法律豁免。

Woodside政府規劃經理發出備忘錄，聲稱整個小鎮屬於對瀕臨絕種的山獅庇護區，因此可以獲得豁免，不用遵守加州參議院SB9法案。

這條SB9新法例剛在1月1日生效，容許屋主在獨立屋土地上興建最多四個住宅單位。

不過加州司法部長Rob Bonta發推文，並且寫信回覆給Woodside政府經理Kevin Bryant，表示Woodside這個備忘錄，企圖繞過SB9法例，以及限制房屋興建數量，是違反州府法例，必須作出修正。

信中特別指明，並沒有有效理據去支持Woodside整個鎮是山獅棲身地的講法，因為所謂的棲身地是指一塊土地可以支持到一個特定品種，包括提供食物和庇護所，而已經發展的土地，例如興建了獨立屋的話，定義上已經不算是棲身地。

Bonta又說，加州司法部正盡力去紓緩加州的住屋危機，因此呼籲Woodside當局遵守法律，並且做好本份去增加房屋供應，否則州府司法部辦公室將不會坐視不理。

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