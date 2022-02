Woodside未獲州府批准豁免可負擔房屋法律（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

San Mateo縣小鎮Woodside當局發出備忘錄,聲稱整個小鎮是「山獅庇護區」,希望藉此獲得豁免,從而不用遵守加州規定,必須興建可負擔房屋的法律,但加州司法部長隨即反駁說,Woodside政府並沒有足夠證據,證明到該鎮屬於「山獅庇護區」,因此不能獲得州府房屋法律豁免。

Woodside政府規劃經理發出備忘錄,聲稱整個小鎮屬於對瀕臨絕種的山獅庇護區,因此可以獲得豁免,不用遵守加州參議院SB9法案。

這條SB9新法例剛在1月1日生效,容許屋主在獨立屋土地上興建最多四個住宅單位。

不過加州司法部長Rob Bonta發推文,並且寫信回覆給Woodside政府經理Kevin Bryant,表示Woodside這個備忘錄,企圖繞過SB9法例,以及限制房屋興建數量,是違反州府法例,必須作出修正。

信中特別指明,並沒有有效理據去支持Woodside整個鎮是山獅棲身地的講法,因為所謂的棲身地是指一塊土地可以支持到一個特定品種,包括提供食物和庇護所,而已經發展的土地,例如興建了獨立屋的話,定義上已經不算是棲身地。

Bonta又說,加州司法部正盡力去紓緩加州的住屋危機,因此呼籲Woodside當局遵守法律,並且做好本份去增加房屋供應,否則州府司法部辦公室將不會坐視不理。

