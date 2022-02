拜登警告俄羅斯若揮軍烏克蘭保證叫停北溪2號

【有線新聞】

美德領袖舉行會談商討烏克蘭局勢。美國總統拜登警告,一旦俄羅斯揮軍入侵,保證叫停北溪2號工程,但德國總理朔爾茨未有明確回應會否配合。而法國總統馬克龍與俄羅斯總統普京會面。普京同意研究法國提出的方案。

拜登與到訪的朔爾茨,在白宮橢圓形辦公室會談。

拜登稱,不知道俄羅斯總統普京會否在冬季前、即4月前,授權入侵烏克蘭,但認為他隨時可以這樣做,警告一旦俄羅斯揮軍烏克蘭,美德兩國及北約將協調一致作出應對,其中包括叫停連接俄羅斯與德國的天然氣管道北溪2號工程。

拜登說:「如果俄羅斯入侵,即是坦克和軍隊越過烏克蘭邊境,那麼將不會再有北溪2號,我們會令這項目告終。」

朔爾茨未有正面回應會否應美國要求,中止這項長達十年、斥資110億美元的工程,只重申會與美國協調一致。被問到會否承諾關上北溪2號的總掣,朔爾茨說:「我已說過我們會一起行動,絕對團結一致,不會採取不同步驟。」

法國總統馬克龍同日到訪莫斯科,與俄羅斯總統普京會談約5小時,是去年年底烏克蘭危機加劇以來,首位與普京見面的西方領袖。

雙方會後舉行聯合記者會。普京表示,會研究馬克龍在會上提出的建議,盡力尋求共識,但強調如果烏克蘭加入北約和試圖強行奪回克里米亞,歐洲國家就可能會捲入與俄羅斯的軍事衝突,到時無人會是贏家。普京在記者會反問:「你是否想與俄羅斯開戰?是否想法國與俄羅斯開戰?」

馬克龍稱,向普京提出多項具體安全保證,包括雙方承諾不採取任何新的軍事行動,以及會啟動新的戰略對話等。馬克龍說未來數天是關鍵,雙方會繼續溝通聯繫。

