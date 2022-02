【KTSF】

加州的口罩令2月15號屆滿,屆時醫院和安老員的訪客也不必出示陰性檢測證明,不過東灣柏克萊市即日起收緊5歲或以上的人進入某些指定場所的疫苗接種證明要求。

凡進入柏克萊市內的餐廳、會所、戲院、娛樂場所,包括健身中心、500人以上的室內活動等,5歲或以上的人需要出示完整疫苗接種證明,這些場所的員工,如果合資格就必須要打加強針,居家護理員和長者護理中心職員亦受這規定限制。

