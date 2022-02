美國國務院指中方應推動緩和烏克蘭局勢

【有線新聞】

美國回應中俄元首會談,指中國應該藉這次會晤推動緩和烏克蘭局勢,東歐局勢不穩亦損害中國利益。

中國國家主席習近平周五接見到訪的俄羅斯總統普京,兩人會談並發表聯合聲明,支持彼此核心利益、主權和領土完整,並反對北約擴張。中俄元首在冬奧揭幕前的這次會議亦挑動美國神經。

美國東亞事務助理國務卿康達回應時指,這次會面本應是機會,讓中國推動俄羅斯循外交途徑為烏克蘭局勢降溫,形容是全球對負責任大國的期望。如果中國對俄羅斯入侵烏克蘭袖手旁觀,說明中方容忍或默許俄羅斯脅迫烏克蘭的行為,不單羞辱北京,損害歐洲安全,還威脅全球和平及經濟穩定。

白宮亦回應表示,美中外長上月底通電話已強調俄羅斯的入侵行為帶來全球安全和經濟風險,白宮發言人普薩基指:「我們亦已表達歐洲的衝突不穩,將影響中國在全世界的利益,中國當然應知道這一點。」

國務院日前警告,即使俄中建立更緊密關係,並不足以彌補俄羅斯入侵烏克蘭後招來的後果,更指若中國企業協助俄羅斯同樣要面臨後果。

另外,對於中俄聯合聲明中,俄羅斯重申台灣是中國領土不可分割的一部分,台灣的外交部嚴厲譴責,批評是貶損台方主權的不實表述,又稱北京政府無權在國際上代表台灣在舉行冬奧賽事之際藉與俄羅斯的高峰會操弄威權主義擴張,亦有違奧運的和平精神。

