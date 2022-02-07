美國染疫死亡人數週末突破90萬人

February 7, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(The New York Times / YouTube / MGN)

【KTSF】

美國因感染新冠病毒而死亡的人數在這個周末突破90萬人，不過這波疫情總算見到曙光，全美大部分州分的確診個案都下降，有衛生專家提醒民眾，美國仍未戰勝疫情。

根據Johns Hopkins大學的數據，美國每天平均多兩千人死於新冠病毒，有醫學分析師指出，累積死亡人數一直很驚人，預期未來幾星期數字仍然繼續攀升。

在新症方面，美國漸露曙光，幾乎每個州分的新增個案都在減少，這項數據令一些城市有意鬆綁強制戴口罩的規定。

上星期五，丹佛市已經取消在室內強制戴口罩的規定，有衛生專家表示，樂於見到新增個案大幅減少的趨勢，而且高峰期已過，加上這波疫情後尚未見到有下一波疫情的跡象，不過說疫情開始踏入受控階段仍然言之尚早。

專家亦再次警告，病毒對於未接種疫苗的人來說是非常危險，美國疾控中心（CDC）指出，未接種疫苗人士，比起接種了疫苗的人，死於新冠病毒的風險高97倍。

有來自德州的醫生常常問未接種的人士，究竟擔心疫苗的哪一方面，當你見到全國接種了數以百萬計的劑量，民眾打了針後仍然健康生活，究竟還擔心甚麼呢？

全國大約有64%的人接種完整疫苗，超過25%的人已經接種加強劑。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply