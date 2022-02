美國染疫死亡人數週末突破90萬人

【KTSF】

美國因感染新冠病毒而死亡的人數在這個周末突破90萬人,不過這波疫情總算見到曙光,全美大部分州分的確診個案都下降,有衛生專家提醒民眾,美國仍未戰勝疫情。

根據Johns Hopkins大學的數據,美國每天平均多兩千人死於新冠病毒,有醫學分析師指出,累積死亡人數一直很驚人,預期未來幾星期數字仍然繼續攀升。

在新症方面,美國漸露曙光,幾乎每個州分的新增個案都在減少,這項數據令一些城市有意鬆綁強制戴口罩的規定。

上星期五,丹佛市已經取消在室內強制戴口罩的規定,有衛生專家表示,樂於見到新增個案大幅減少的趨勢,而且高峰期已過,加上這波疫情後尚未見到有下一波疫情的跡象,不過說疫情開始踏入受控階段仍然言之尚早。

專家亦再次警告,病毒對於未接種疫苗的人來說是非常危險,美國疾控中心(CDC)指出,未接種疫苗人士,比起接種了疫苗的人,死於新冠病毒的風險高97倍。

有來自德州的醫生常常問未接種的人士,究竟擔心疫苗的哪一方面,當你見到全國接種了數以百萬計的劑量,民眾打了針後仍然健康生活,究竟還擔心甚麼呢?

全國大約有64%的人接種完整疫苗,超過25%的人已經接種加強劑。

