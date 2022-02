遇襲淘金者球迷仍昏迷 網上流傳事發片段

【KTSF】

上星期在洛杉磯公羊主場館SoFi球場外遇襲的奧克蘭(屋崙)男子至今仍然昏迷,警方宣布拘捕一名懷疑涉案男子,事主的家人呼籲有案件資料的人士與警方聯絡,還傷者一個公道。

仍然昏迷的男子Daniel Luna是一名廚師,亦是舊金山淘金者的球迷,Luna家人現專注於Luna漫長的恢復,並希望事件水落石出,還Luna一個公道。

Luna家人的律師指出,網上流傳一段片段,亦有人對於事件加人不同的意見,現階段實在是過早評論,希望能全面理解事件的真相。

上星期初,Inglewood市長表示,調查員相信案發時,Luna是跟一班淘金者球迷在一起,突然Luna被指從後推一名穿著公羊隊球衣的人,相方之間的爭執大約維持5秒,市長看過該段片段,但警方沒有公開。

市長指出,雙方衝突有推撞,有牽涉拳打,最大的傷害已經造成,因為其中一個人跌倒後腦著地。

Luna的親友表示,Luna不是會挑起爭執的人,家人的律師相信片段拍下的未必是全部的真相,當日的環境與情形比較複雜,需要看過所有的錄像才知道前文後理。

Inglewood警方後來拘捕懷疑涉案的33歲男子Bryan Alexis Cifuentes,指他涉嫌一項襲擊重罪,現在以3萬元保釋。

Luna家人發聲明指,想確保美式足球的賽事是安全,而涉及案件的所有人都應該負上責任,讓這類事件不再發生。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。