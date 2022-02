華美醫師協會向安老自助處捐款為長者提供營養餐（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

華美醫師協會向安老自助處捐贈10萬元,用於長者營養餐服務。

為慶祝新的一年來臨,華美醫師協會向安老自助處捐贈十萬美元,支持其營養及康樂中心部,為社區提供的服務和計劃,而當中的資金,安老自助處可為長者買更多的電子設備,和派發更多的營養餐。

安老自助處行政總裁鍾月娟說:「今日是要衷心多謝華美醫師協會和美亞醫療集團,因為他們這兩年跟安老自助處是密切伙伴,如果沒有醫師,我們就不能跟那麼多的長者,接種疫苗和支持外展工作,今日要多謝各位醫生。」

今年已經是華美醫師協會連續第4年捐贈十萬元給予安老自助處,為長者提供營養餐。

華美醫師協會和安老自助處的人員,為排隊的長者送餐及禮物包,而週五的營養餐,就是這個有孜然焗火雞胸、靑紅椒、一盒牛奶和橙。

安老自助處營養部及長者中心主任譚兆東表示,每週提供超過8,500份營養餐。

安老自助處營養部及長者中心主任譚兆東說:「我們營養餐是由營養師為長者設計,分量是絕對適合長者,在退休年紀享受更好健康的食物。」

受惠長者說:「營養餐辦得十分好,對我們華埠,長者不用走那麼遠,好多謝安老自助處,我們基本乎天天都來,我們日日都見面。」

