華美醫師協會向安老自助處捐款為長者提供營養餐（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

華美醫師協會向安老自助處捐贈10萬元，用於長者營養餐服務。

為慶祝新的一年來臨，華美醫師協會向安老自助處捐贈十萬美元，支持其營養及康樂中心部，為社區提供的服務和計劃，而當中的資金，安老自助處可為長者買更多的電子設備，和派發更多的營養餐。

安老自助處行政總裁鍾月娟說：「今日是要衷心多謝華美醫師協會和美亞醫療集團，因為他們這兩年跟安老自助處是密切伙伴，如果沒有醫師，我們就不能跟那麼多的長者，接種疫苗和支持外展工作，今日要多謝各位醫生。」

今年已經是華美醫師協會連續第4年捐贈十萬元給予安老自助處，為長者提供營養餐。

華美醫師協會和安老自助處的人員，為排隊的長者送餐及禮物包，而週五的營養餐，就是這個有孜然焗火雞胸、靑紅椒、一盒牛奶和橙。

安老自助處營養部及長者中心主任譚兆東表示，每週提供超過8,500份營養餐。

安老自助處營養部及長者中心主任譚兆東說：「我們營養餐是由營養師為長者設計，分量是絕對適合長者，在退休年紀享受更好健康的食物。」

受惠長者說：「營養餐辦得十分好，對我們華埠，長者不用走那麼遠，好多謝安老自助處，我們基本乎天天都來，我們日日都見面。」

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