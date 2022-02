【有線新聞】

中國網球手彭帥接受外國傳媒訪問,再次否認自己曾指控任何人性侵。

彭帥在北京一間酒店接受法國體育報章《隊報》專訪,稱自己從來無以任何方式指控任何人性侵。她又稱自己無失蹤,外界毋須擔心,強調她的私生活不應與體育或政治拉上關係。

國際奧委會就發表聲明指,主席巴赫上周六與彭帥共晉晚餐,兩人分享參加奧運的經歷。

聲明又提及彭帥當晚觀賞中國對挪威的冰壺賽事,並答應巴赫邀請在疫情結束後到歐洲訪問奧林匹克博物館。

