【KTSF】

Palo Alto市University大道上的星巴克咖啡店週四(3日)發生猥褻案件,一名男子在咖啡廳室內作出不雅行為,被人看到,警方已將這名男子逮捕,他被控不雅暴露罪,和騷擾兒童兩項輕罪。

警方指,27歲嫌犯Alexander Keenabautista Neumeier當時在一家星巴克咖啡店內,一面看著兩名未成年人士,一面自己作出不雅行為,目擊者馬上通知店員,店員則打電話報警。

警方呼籲有線索者撥打報警熱線(650) 329-2413,或者寄發電郵到paloalto@tipnow.org,也可以發短信或電話留言到(650) 383-8984。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。