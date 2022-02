【KTSF】

週五晚奧克蘭(屋崙)往北行的880號州際公路發生一宗致命槍擊事件,導致公路部分路段關閉了長達數小時。

在週五下午5點15分,警方接報指,在北行方向的880號州際公路Oak街發生一宗單一司機的撞車事故,加州公路巡邏人員其後證實男司機被槍殺。

調查顯示,槍擊事件發生後,司機撞上路肩的欄杆,並停了下來,而受害司機,亦即是車上唯一的人,在現場被宣布死亡。

任何人如果有案件的相關線索,可撥打(707) 917-4491,而北行的880號州際公路受阻了近5個小時後,在晚上10點左右重新開放。

