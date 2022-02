【有線新聞】

美軍海豹突擊隊招募訓練有學員死亡,是隔6年以來再有同類事故。

海豹突擊隊上周舉行被稱作「地獄周」的基本水中爆破課程,海軍聲明指,死者是在上周五送院後不治,當時並非訓練期間,而是完成訓練數小時後,正調查死因。

當日還有另一名學員送院,目前情況穩定。

死傷者均是剛完成海豹突擊隊選拔的最嚴苛環節,內容包括連續五天缺乏睡眠時間的高強度訓練。

海豹突擊隊對上一次的致命訓練事故在2016年5月發生,學員在水池受訓時,一再被導師按在水下,其後溺斃。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。