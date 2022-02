摩洛哥墮井被困4天 5歲男童救出證實不治

【有線新聞】

在摩洛哥墮井被困4天的5歲男童,救出後證實死亡。國王向他父母致以慰問,民眾都對男童未能獲救感到惋惜。

5歲的拉揚周六晚終於從井口脫困,救援人員用黃色的保溫氈包裹他,送上救護車。當時在場祈禱打氣的人未知他的情況,還以為他逃出生天,不斷歡呼。但摩洛哥國王數分鐘後公布拉揚死亡的消息,致電慰問他父母。

拉揚上周二跟隨父親到舍夫沙萬省北部城鎮維修灌溉用的井口,自己在附近玩耍。父親指他一下子就不見了,之後聽到大哭聲音,才發現他失足墮下32米深的井。

救援人員連日通宵營救,同時用繩索向小拉楊運送氧氣、食物和水,以攝錄機監察其狀況。至周四見到他仍然清醒、額頭受傷,當時全國上下都相信他有望獲救,但之後無再公布他的情況。

由於井口不單止深,最窄之處僅20厘米闊,不可以直接從井口拉他出來,擴闊入口更可能引致沙石倒塌。救援人員於是改以挖泥機,先在井口旁邊向下挖出逾30米深大型坑洞,再人手橫向鑽挖一條通道至拉楊被困位置。

期間行動多次要暫停作檢查沙石有否跌入井口,下雨更進一步拖慢救援進度。行動踏入第五天,終於去到他的位置。但在現場準備隨時將他送院的救援直升機,最終無用武之地。

