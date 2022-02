香港增614宗確診 多間公立醫院有醫護染疫

【有線新聞】

香港新增614宗確診,再創兩年多疫情以來新高,超過七成未追蹤到源頭,連同600宗初步確診,個案超過一千宗,多三幢大廈有住戶要撤離檢疫。竹篙灣檢疫中心明日起改為接收輕症患者,密切接觸者改為家居檢疫。

院舍再有確診個案,土瓜灣康樂園護老中心多一名院友確診,同院50名長者要送去檢疫。上環保良局郭羅桂珍護老院有兩名長者初步確診,76名院友、職員要檢疫。

公立醫院是另一個火頭,最少17名醫生、護士等職員染疫,20多名職員曾經與患者吃飯要檢疫。另外多五幢大廈懷疑有垂直或橫向傳播,遍布藍田、觀塘、深水埗、屯門及天水圍,啟仁樓、謙達樓、綠柳樓要部分住戶撤離檢疫。火頭多、確診個案亦多,單日新增614宗確診創新高,扣除7宗輸入個案,仍然超過600宗本地感染,當中大約457宗源頭未追蹤到。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君說:「個案大部分是不同家庭群組,由新年前到新年後,到開年飯也有,也有些暫時找不到源頭個案,有很多是面對多人行業例如售貨員或者清潔員。」

衞生防護中心總監徐樂堅說:「這個形勢不是樂觀的,昨日(星期日)有300個案,今天有600個,今天初步陽性個案都超過600個,可能明天(星期二)數目接近600、700、800個。我們仍然有能力控制疫情,不過需要多些時間,因為個案數目仍在上升 。」

個案一直升,醫院不夠床位,竹篙灣檢疫中心星期二起改為社區隔離設施,接收輕症患者,同日起密切接觸者及次密切接觸者,分別改為14天及4天家居檢疫。

徐樂堅說:「家居檢疫人士,大家都要幫忙合作,當你要倒垃圾時,第一,你要在當日快速測試陰性,風險會較低;第二外出時戴好口罩;第三出外時一定要短時間;第四因為不想你開大門,引致任何空氣流動,出外時關門,回來時才開門。」

家居檢疫人士要戴手帶確認行蹤,定時要量體溫及快速測試,叫外賣最好叫人放門口,避免與外賣員接觸。

藍田啟田邨啟仁樓26至35樓15室的住戶要撤離,他們晚上乘坐當局安排的旅遊巴去檢疫中心。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。