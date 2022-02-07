香港增614宗確診 多間公立醫院有醫護染疫

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香港新增614宗確診，再創兩年多疫情以來新高，超過七成未追蹤到源頭，連同600宗初步確診，個案超過一千宗，多三幢大廈有住戶要撤離檢疫。竹篙灣檢疫中心明日起改為接收輕症患者，密切接觸者改為家居檢疫。

院舍再有確診個案，土瓜灣康樂園護老中心多一名院友確診，同院50名長者要送去檢疫。上環保良局郭羅桂珍護老院有兩名長者初步確診，76名院友、職員要檢疫。

公立醫院是另一個火頭，最少17名醫生、護士等職員染疫，20多名職員曾經與患者吃飯要檢疫。另外多五幢大廈懷疑有垂直或橫向傳播，遍布藍田、觀塘、深水埗、屯門及天水圍，啟仁樓、謙達樓、綠柳樓要部分住戶撤離檢疫。火頭多、確診個案亦多，單日新增614宗確診創新高，扣除7宗輸入個案，仍然超過600宗本地感染，當中大約457宗源頭未追蹤到。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君說：「個案大部分是不同家庭群組，由新年前到新年後，到開年飯也有，也有些暫時找不到源頭個案，有很多是面對多人行業例如售貨員或者清潔員。」

衞生防護中心總監徐樂堅說：「這個形勢不是樂觀的，昨日（星期日）有300個案，今天有600個，今天初步陽性個案都超過600個，可能明天（星期二）數目接近600、700、800個。我們仍然有能力控制疫情，不過需要多些時間，因為個案數目仍在上升 。」

個案一直升，醫院不夠床位，竹篙灣檢疫中心星期二起改為社區隔離設施，接收輕症患者，同日起密切接觸者及次密切接觸者，分別改為14天及4天家居檢疫。

徐樂堅說：「家居檢疫人士，大家都要幫忙合作，當你要倒垃圾時，第一，你要在當日快速測試陰性，風險會較低；第二外出時戴好口罩；第三出外時一定要短時間；第四因為不想你開大門，引致任何空氣流動，出外時關門，回來時才開門。」

家居檢疫人士要戴手帶確認行蹤，定時要量體溫及快速測試，叫外賣最好叫人放門口，避免與外賣員接觸。

藍田啟田邨啟仁樓26至35樓15室的住戶要撤離，他們晚上乘坐當局安排的旅遊巴去檢疫中心。

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