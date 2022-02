專家預計美國今年新車和舊車價格不斷上升

【KTSF 張擎鳳報導】

自去年開始新車和舊車的價格就不斷上升,專家預計今年情況將延續下去。

零件短缺、生產量有限,加上對新車和舊車的需求都激增,這些因素令到汽車價格高漲。

J.D. Power數據分析部副主席Tyson Jominy說:「促使這個的是消費者轉求貨車、SUV與其他更搶手的車,同時因為庫存不多,經銷商不必打折出售。」

消費資訊顧問公司JD Power指出,在12月新車的平均價格超過4萬5千元,比2019年貴近三成。

汽車交易平台EDMUNDS就說,去年舊車的平均價格大約是3萬元,也是比2019年貴近三成。。

財經專欄作家Michelle Singletary說:「你若想找一部價錢合理的二手車,因為你現有的車死火,這個會是相當困難。」

買家幾時可以不用買貴車?專家說,這個要等到汽車庫存開始增加、車廠開始恢復生產,而汽車零件供應也有起色的時候。

Jominy說:「我們不僅見到晶片短缺。油漆用的樹脂、車胎、線束等貨物都短缺。」

J.D. Power公司預計,從去年第4季到今年的第4季,舊車平均價格將會下降9%.

但價格不會回到疫情前的水平.

Jominy說:「在2023年我們預計價格會下降,但不會回到以往。」

