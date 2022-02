San Mateo縣HEART首置計畫提高購房金額上限（視頻）

【KTSF】

因應灣區房價不斷上漲,中半島San Mateo縣的HEART首次購房計畫大幅提高該計畫的最高購房金額上限,以及購屋者的收入上限。

灣區房價漲漲漲,讓首次購屋的人士愈來愈難買到房子,專門協助中低收入首次購房者的San Mateo縣HEART計畫,也就是Housing Endowment and Regional Trust,與合作的貸款機構Meriwest Mortgage,週五宣佈現在起大幅提高計畫門檻的金額。

首先,新規定允許該縣新的屋主透過HEART計畫,可購買低於121萬3千5百元的房子,等於將購房價格上限提高33.6%,原先該計畫只允許購買908,156元以下的房子。

而伴隨房價最高上限的提高,HEART的首付援助貸款金額也隨之提高,該計劃容許購房者只付5%首付,也就是頭期款,該計畫將提供最多182,025元,作為首付的二次貸款,二次貸款的利率是primary loan貸款利率加1.5%。

為了照顧中等收入的家庭,該計畫也提高年收入的上限,原本計畫的收入上限一律是家庭年收入17萬元,現在則改為一人家庭年收入不超過18萬元,或是兩人以上家庭年收入不超過220,000元。

San Mateo縣位列全國購房最貴的前五個地區,很少人能夠存足夠10%的首付來買第一間房子。

計畫負責人表示,此舉將允許更多人利用這項首次購房計畫,在San Mateo縣安家。

HEART計畫將在3月8日下午2點到3點,以及3月9日晚上6點到7點舉辦視訊工作坊,介紹計畫詳情。

想參加的民眾,需要到HEART官網登記,網址是Heartofsmc.org

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。