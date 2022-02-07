美國汽油價格達破紀錄高位 司機叫苦連天

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週五汽油價格達到創紀錄的平均高位，全美各地的司機可以說是叫苦連天。

全美平均每加侖汽油的價格首次達到3.43元，超過了七年前2014年的上一個紀錄高點．

根據汽油資訊網站GasBuddy的專家指出，今年春天，全美平均價格可能會達到每加侖4美元，需要靠開車維生Emily就指自己有兩份工作，每天都開車，所以別無選擇，唯有接受．

她指每星期要為汽車加兩次油，她說在過去的幾個月裡，油費飆升速度十分明顯，以前每次加滿油只要30元，現在超過50元。

加州汽油價格保持著全美的最高的記錄，每加侖4.67元。

根據汽車協會AAA的數據，一年前是3.43元，舊金山（三藩市）的司機要支付更高的價格，每加侖為4.82元，而聖荷西的價格略低，每加侖4.73元。

石油的價格目前每桶徘徊在90美元左右，是自2014年以來的最高水平。

AAA報告稱，原因是俄羅斯和烏克蘭之間的緊張關係，導致油價上漲，在去年年底，當Omicron變種病毒來襲，燃油需求降低時，油價小幅下跌，但現在油價又再次上升。

與此同時，總統拜登週五宣布要努力降低油價。

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