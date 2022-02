美國汽油價格達破紀錄高位 司機叫苦連天

【KTSF】

週五汽油價格達到創紀錄的平均高位,全美各地的司機可以說是叫苦連天。

全美平均每加侖汽油的價格首次達到3.43元,超過了七年前2014年的上一個紀錄高點.

根據汽油資訊網站GasBuddy的專家指出,今年春天,全美平均價格可能會達到每加侖4美元,需要靠開車維生Emily就指自己有兩份工作,每天都開車,所以別無選擇,唯有接受.

她指每星期要為汽車加兩次油,她說在過去的幾個月裡,油費飆升速度十分明顯,以前每次加滿油只要30元,現在超過50元。

加州汽油價格保持著全美的最高的記錄,每加侖4.67元。

根據汽車協會AAA的數據,一年前是3.43元,舊金山(三藩市)的司機要支付更高的價格,每加侖為4.82元,而聖荷西的價格略低,每加侖4.73元。

石油的價格目前每桶徘徊在90美元左右,是自2014年以來的最高水平。

AAA報告稱,原因是俄羅斯和烏克蘭之間的緊張關係,導致油價上漲,在去年年底,當Omicron變種病毒來襲,燃油需求降低時,油價小幅下跌,但現在油價又再次上升。

與此同時,總統拜登週五宣布要努力降低油價。

