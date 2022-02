【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)市長布里德宣布撥款470萬元,資助亞太裔和拉美裔社區的文化藝術活動,幫助市內小商業從疫情之中復甦。

這筆470萬元的市府撥款,會用來資助亞太裔社區和拉美裔社區的文化及藝術項目,其中包括在華埠成立李小龍博物館,在華埠舉行大型的燈光及藝術節,擴充在華埠舉行的各種藝術、文化和表演活動,還有為華埠230個從未得過市府疫情補助的小商業,提供每個商戶5000元援助金。

這次撥款是為了吸引市民和遊客到歷史悠久的商業區參觀以及消費,市長辦公室指出,文化藝術、娛樂和旅遊業,都是刺激經濟和創造就業的主要推動力,市府的經濟及勞動力發展辦公室和藝術委員會將會甄選非牟利組織,分配這筆幾百萬元的撥款,除了華埠之外,日本埠以及Mission區都將會受惠。

