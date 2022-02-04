北京冬奧開幕前習近平與普京會晤

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中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京會談，強調加深中俄戰略協作，支持彼此維護主權，會後聲明表明反對北約擴張和台獨。

席習近平與到訪北京的普京，在出席冬奧會開幕式前於釣魚台國賓館舉行會談，是兩年多以來二人首次面對面會談。

習近平指出，相信這次「新春之會」能為中俄關係注入新的活力。他強調，中俄堅定支持彼此維護核心利益，鞏固政治和戰略互信，面對複雜的國際形勢下，中俄矢志不渝加深戰略協作，肩並肩維護國際公平正義，過去、現在和未來都不會動搖。

新華社引述普京指，俄方把中國作為最重要的戰略夥伴和志同道合的朋友，願與中方加深戰略協作，實現兩國各自發展，維護兩國共同利益、主權和領土完整，並加強經貿、能源等領域合作。

習近平於會後為普京設宴，就國際和地區局勢交換意見，並發表聯合聲明，反對北約擴張和要求摒棄冷戰思維，憂慮美國發展全球導彈防禦系統，並在各地部署，中國支持俄羅斯向西方國家提出安全保障要求，俄方就堅定支持一中政策，反對台灣任何形式獨立，兩國亦會合力制止外部勢力干預。

中俄另外簽署一系列重點領域合作文件，涵蓋能源、貿易等，克里姆林宮形容，會談溫暖且具建設，透露兩國元首討論了有需要擴大使用人民幣和俄羅斯盧布的貿易，以應對使用美元的不可預測性。

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