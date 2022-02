北京冬奧開幕前習近平與普京會晤

【有線新聞】

中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京會談,強調加深中俄戰略協作,支持彼此維護主權,會後聲明表明反對北約擴張和台獨。

席習近平與到訪北京的普京,在出席冬奧會開幕式前於釣魚台國賓館舉行會談,是兩年多以來二人首次面對面會談。

習近平指出,相信這次「新春之會」能為中俄關係注入新的活力。他強調,中俄堅定支持彼此維護核心利益,鞏固政治和戰略互信,面對複雜的國際形勢下,中俄矢志不渝加深戰略協作,肩並肩維護國際公平正義,過去、現在和未來都不會動搖。

新華社引述普京指,俄方把中國作為最重要的戰略夥伴和志同道合的朋友,願與中方加深戰略協作,實現兩國各自發展,維護兩國共同利益、主權和領土完整,並加強經貿、能源等領域合作。

習近平於會後為普京設宴,就國際和地區局勢交換意見,並發表聯合聲明,反對北約擴張和要求摒棄冷戰思維,憂慮美國發展全球導彈防禦系統,並在各地部署,中國支持俄羅斯向西方國家提出安全保障要求,俄方就堅定支持一中政策,反對台灣任何形式獨立,兩國亦會合力制止外部勢力干預。

中俄另外簽署一系列重點領域合作文件,涵蓋能源、貿易等,克里姆林宮形容,會談溫暖且具建設,透露兩國元首討論了有需要擴大使用人民幣和俄羅斯盧布的貿易,以應對使用美元的不可預測性。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。