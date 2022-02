多州繼續處於冬季風暴警報下 逾3千航班取消

【KTSF 朱慧琪報導】

多個州週四繼續處於冬季風暴警報之下,有超過3千班航班取消,十幾萬戶人受停電。

強烈冬季風暴席捲了20幾個州,國家氣象局雖然表示,這次對德州來說一般不會那麼糟糕,但德州州長Greg Abbott說:說:「我們正在處理至少幾十年來,在德州發生的最重要結冰事件之一。」

全美超過20萬戶家庭和公司停電,冰雪壓垮了樹枝和電線,造成的停電,受影響的地區主要集中在田納西、阿肯色和德州。

Abbott說:「已有逾萬名線路人員正在協助電力公司,搶修有故障的電線。」

根據航班跟踪網站FlightAware指,這場冬季風暴亦導致超過3800班航班在週四取消,是近一年來取消航班最多的一日。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。