多州繼續處於冬季風暴警報下 逾3千航班取消

February 4, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(Pexels)

【KTSF 朱慧琪報導】

多個州週四繼續處於冬季風暴警報之下，有超過3千班航班取消，十幾萬戶人受停電。

強烈冬季風暴席捲了20幾個州，國家氣象局雖然表示，這次對德州來說一般不會那麼糟糕，但德州州長Greg Abbott說：說：「我們正在處理至少幾十年來，在德州發生的最重要結冰事件之一。」

全美超過20萬戶家庭和公司停電，冰雪壓垮了樹枝和電線，造成的停電，受影響的地區主要集中在田納西、阿肯色和德州。

Abbott說：「已有逾萬名線路人員正在協助電力公司，搶修有故障的電線。」

根據航班跟踪網站FlightAware指，這場冬季風暴亦導致超過3800班航班在週四取消，是近一年來取消航班最多的一日。

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