美國確診個案較上週下跌逾三成 專家研究何時放寬抗疫限制

【KTSF 朱慧琪報導】
新型肺炎確診個案比上週下跌3成7，導致一些衛生專家想知道，是否是時候取消防疫限制和口罩令。
愈來愈多跡象表明，美國正準備放寬抗疫防疫限制，回復正常生活。
美國醫務總監Vivek Murthy說：「我不能確定告訴你何時，但有每日有更多的正面跡象指出，我們正朝著最終目標進發。」
全國7日平均新症比上週下跌37%，所有州都呈下降趨勢，除了阿拉巴馬州，隨著Omicron疫情開始消退，一些衛生專家正在詢問，是否是時候取消抗疫限制和口罩令。
白宮週三就拒絕透露政府何時會提出一個明確的計劃，來擺脫這場大流行病，CDC疾控中心總監就說，她感到謹慎樂觀。
CDC總監Rochelle Walensky說：「我們真的要看看住院率和死亡率，看看何時能解除當中一些緩解疫情的措施，我們將繼續重新評估情況,我們知道市民很焦慮。」
CDC數據顯示，新型肺炎每日平均死亡人數比一週前增加了6%，住院人數就下跌15%，衛生專家就說數字仍然很高，並可能威脅到全國一些醫院。
另外一份最新報告指，未接種疫苗的人，可能比打了加強針的人，死亡率高出97倍，衛生專家重申，最強保護方法是打疫苗。
白宮首席防疫專家Anthony Fauci說：「數據非常明顯，為何加強針這麼重要。」
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