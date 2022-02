美國確診個案較上週下跌逾三成 專家研究何時放寬抗疫限制

【KTSF 朱慧琪報導】

新型肺炎確診個案比上週下跌3成7,導致一些衛生專家想知道,是否是時候取消防疫限制和口罩令。

愈來愈多跡象表明,美國正準備放寬抗疫防疫限制,回復正常生活。

美國醫務總監Vivek Murthy說:「我不能確定告訴你何時,但有每日有更多的正面跡象指出,我們正朝著最終目標進發。」

全國7日平均新症比上週下跌37%,所有州都呈下降趨勢,除了阿拉巴馬州,隨著Omicron疫情開始消退,一些衛生專家正在詢問,是否是時候取消抗疫限制和口罩令。

白宮週三就拒絕透露政府何時會提出一個明確的計劃,來擺脫這場大流行病,CDC疾控中心總監就說,她感到謹慎樂觀。

CDC總監Rochelle Walensky說:「我們真的要看看住院率和死亡率,看看何時能解除當中一些緩解疫情的措施,我們將繼續重新評估情況,我們知道市民很焦慮。」

CDC數據顯示,新型肺炎每日平均死亡人數比一週前增加了6%,住院人數就下跌15%,衛生專家就說數字仍然很高,並可能威脅到全國一些醫院。

另外一份最新報告指,未接種疫苗的人,可能比打了加強針的人,死亡率高出97倍,衛生專家重申,最強保護方法是打疫苗。

白宮首席防疫專家Anthony Fauci說:「數據非常明顯,為何加強針這麼重要。」

