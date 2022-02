美國新型肺炎死亡人數突破90萬 實際數字或更高

【KTSF 朱慧琪報導】

全國新型肺炎死亡人數突破90萬,在兩個月內增加近10萬人,專家就認為,真實的死亡數字遠比這個數字高,另外一份研究表明,室內戴口罩可將感染新型肺炎的機率降低一半。

Johns Hopins大學的數據顯示,全國新型肺炎死亡人數兩個月內增加10萬,增至90萬人染疫死亡,專家就認為真實的死亡數字遠比這個數字高。

聯邦疾控中心(CDC)估計,在2020年2月到2021年9月期間,染疫死亡人數實際是高出30%以上。

CDC報告指,全國只有64%人口接種完整疫苗,即大約2億人,超過4分之3美國染疫死亡病例發生在65歲以上的人身上。

雖然疫苗推出13個月以來,數據已證明疫苗可以有效預防染疫後得到重症或死亡,但疫苗接種一直受到錯誤信息,以及政治和法律糾紛的困擾。

另一份由加州衛生部所做的研究表明,室內戴口罩可將感染新型肺炎的機率降低一半,室內佩戴N95口罩的人,比起沒戴的人,可減少大約80%感染機率,室內佩戴醫科口罩的人,染疫機率則減少大約6成。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。