美國新型肺炎死亡人數突破90萬 實際數字或更高

February 4, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(CDC)

【KTSF 朱慧琪報導】

全國新型肺炎死亡人數突破90萬，在兩個月內增加近10萬人，專家就認為，真實的死亡數字遠比這個數字高，另外一份研究表明，室內戴口罩可將感染新型肺炎的機率降低一半。

Johns Hopins大學的數據顯示，全國新型肺炎死亡人數兩個月內增加10萬，增至90萬人染疫死亡，專家就認為真實的死亡數字遠比這個數字高。

聯邦疾控中心（CDC）估計，在2020年2月到2021年9月期間，染疫死亡人數實際是高出30%以上。

CDC報告指，全國只有64%人口接種完整疫苗，即大約2億人，超過4分之3美國染疫死亡病例發生在65歲以上的人身上。

雖然疫苗推出13個月以來，數據已證明疫苗可以有效預防染疫後得到重症或死亡，但疫苗接種一直受到錯誤信息，以及政治和法律糾紛的困擾。

另一份由加州衛生部所做的研究表明，室內戴口罩可將感染新型肺炎的機率降低一半，室內佩戴N95口罩的人，比起沒戴的人，可減少大約80%感染機率，室內佩戴醫科口罩的人，染疫機率則減少大約6成。

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