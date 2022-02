【KTSF】

在今年1月2日,舊金山(三藩市)日落區發生一宗入屋搶劫案,受害人是一對亞裔長者。

今年1月2日下午1點52分左右,舊金山警察局Taraval分區接報指,21 Ave 2200路段發生一宗入屋搶劫案,警員抵達現場後,發現兩名受害者,分別是一名81歲的亞裔男性,和一名76歲的亞裔女性。

受害者跟警察說,3名手持武器的非洲裔男子強行進入他們的家,並且索取金錢。

受害者又指,非洲裔男子用槍指住他,在屋內搜掠一段時間後,3名賊人沒有拿走任何東西就離開了。

警方指,事件仍然調查中,暫時沒有人被捕,有本案線索的人,可撥打警方熱線:(415) 575-4444,同警方聯絡。

