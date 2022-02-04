舊金山市參事馬兆明公布日落區新公共安全計劃（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

代表舊金山（三藩市）日落區的市參事馬兆明，在農曆新年期間向媒體講述新的日落區公共安全計劃。

隨著仇視亞裔事件激增，代表日落區的市參事馬兆明，連同社區領袖及警方宣布了五項安全大計，馬兆明表示，公共安全對華裔社區和小商業來說是非常重要的問題，爭取有關的預算是他今年的首要任務之一。

馬兆明說：「為了應對這些問題，我一直在與Taraval警察局和社區領袖，以及日落區的組織合作制定新的安全計劃，以確保日落區繼續成為我們的家人、老年人和所有人來說一個安全的地方。」

五項安全計劃包括安老自助處的長者護伴服務，免費為日落區長者安裝Ring智能門鐘，在日落區設立社區大使計劃，由青年義工組成的日落安全隊，和創建日落區安全網絡。

安老自助處的長者互伴服務項目，可以安排專人和專車帶長者到他們想去的地方。

安老自助處行政總監鍾月娟說：「如果是日落區或住在舊金山長者需要護伴計劃，帶你買菜，或外出散心，去銀行，如果你感到不安全，我們會派一個人給予這個服務。」

同時安老自助處亦都表示，免費安裝Ring智能門鐘的計劃十分受歡迎，已經停止接受申請。

而社區大使就是眼前身穿黃色背心的人員，他們都是市府的職員，受過專業培訓，會在商業區巡邏，和小商業接觸，到社區做外展服務，民政及移民辦事處行政主任黃燕玲就指，希望可以找到更多的雙語人士，下個月完成招聘後，就會在日落區展開服務。

另一項由馬兆明助理王兆倫領導的日落安全隊是由志願者組成，王兆倫表示，在許多反歧視亞裔的集會中，看到很多年青人想幫助長者，所以特意成立日落安全隊。

王兆倫表示，這個義工隊，通常在星期三同星期日的晚上在日落區巡邏協助改善治安，至於創建日落安全網絡，馬兆明表示，在預算委員會，他成功獲得資金設立一個全職職位，分配給日落區的一個社區組織，將會製定日落區全面的公共安全策略。

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