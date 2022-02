舊金山市參事馬兆明公布日落區新公共安全計劃（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

代表舊金山(三藩市)日落區的市參事馬兆明,在農曆新年期間向媒體講述新的日落區公共安全計劃。

隨著仇視亞裔事件激增,代表日落區的市參事馬兆明,連同社區領袖及警方宣布了五項安全大計,馬兆明表示,公共安全對華裔社區和小商業來說是非常重要的問題,爭取有關的預算是他今年的首要任務之一。

馬兆明說:「為了應對這些問題,我一直在與Taraval警察局和社區領袖,以及日落區的組織合作制定新的安全計劃,以確保日落區繼續成為我們的家人、老年人和所有人來說一個安全的地方。」

五項安全計劃包括安老自助處的長者護伴服務,免費為日落區長者安裝Ring智能門鐘,在日落區設立社區大使計劃,由青年義工組成的日落安全隊,和創建日落區安全網絡。

安老自助處的長者互伴服務項目,可以安排專人和專車帶長者到他們想去的地方。

安老自助處行政總監鍾月娟說:「如果是日落區或住在舊金山長者需要護伴計劃,帶你買菜,或外出散心,去銀行,如果你感到不安全,我們會派一個人給予這個服務。」

同時安老自助處亦都表示,免費安裝Ring智能門鐘的計劃十分受歡迎,已經停止接受申請。

而社區大使就是眼前身穿黃色背心的人員,他們都是市府的職員,受過專業培訓,會在商業區巡邏,和小商業接觸,到社區做外展服務,民政及移民辦事處行政主任黃燕玲就指,希望可以找到更多的雙語人士,下個月完成招聘後,就會在日落區展開服務。

另一項由馬兆明助理王兆倫領導的日落安全隊是由志願者組成,王兆倫表示,在許多反歧視亞裔的集會中,看到很多年青人想幫助長者,所以特意成立日落安全隊。

王兆倫表示,這個義工隊,通常在星期三同星期日的晚上在日落區巡邏協助改善治安,至於創建日落安全網絡,馬兆明表示,在預算委員會,他成功獲得資金設立一個全職職位,分配給日落區的一個社區組織,將會製定日落區全面的公共安全策略。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。