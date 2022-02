【KTSF】

一名38歲男子週四晚在舊金山(三藩市)SoMa區阻止一名匪徒企圖爆竊其車時,中槍受傷。

舊金山警方表示,案發於週四晚上9點20分左右,在第九街夾Howard街一帶。

警方說,受害人送院救治,沒有生命危險,兩名男疑犯仍然在逃,警方未有公佈疑犯的描述。

如果任何人有此案的相關信息,可致電警察的匿名舉報熱線:(415) 575-4444。

