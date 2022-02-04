舊金山公布幼兒園和托兒中心新防疫指引（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）衛生局週四宣布修改市內幼兒園和托兒中心的防疫指引，年滿兩歲的幼童如果確診，在家隔離5天之後，並取得陰性檢測結果，就可以返回托兒所。

根據舊金山衛生局最新的指引，由2月1日起，兩歲或以上的兒童如果確診新型肺炎，只要在家隔離5天後，檢測結果是陰性，沒有症狀，就可以返回托兒中心或幼兒園，吃東西或小睡的時候，和其他小朋友一樣不用戴著口罩。

之前的指引規定，確診的幼童，必須在家隔離十天。

衛生局指出，傳染力極強的Omicron變種病毒導致病例激增影響到幼兒教育，幼童在家隔離期間，得不到家長需要的托兒服務，當局修改指引就是希望在防疫的同時，減少疫情對於學前教育的影響。

新的指引也准許幼童如果是密切接觸者，而沒有症狀的話，可以照常到幼兒園或者托兒中心，但需要按時接受檢測，年滿兩歲的兒童在托兒所和幼兒園都需要戴口罩。

當局也對青少年體育活動發出更新的指引，如果運動員打齊針，合資格人士接種了加強針，在室內訓練時，可以除掉口罩，條件是參與訓練的運動員是固定的一組人，場館內沒有其他人，包括其他隊伍和觀眾。

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