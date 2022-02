舊金山公布幼兒園和托兒中心新防疫指引（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)衛生局週四宣布修改市內幼兒園和托兒中心的防疫指引,年滿兩歲的幼童如果確診,在家隔離5天之後,並取得陰性檢測結果,就可以返回托兒所。

根據舊金山衛生局最新的指引,由2月1日起,兩歲或以上的兒童如果確診新型肺炎,只要在家隔離5天後,檢測結果是陰性,沒有症狀,就可以返回托兒中心或幼兒園,吃東西或小睡的時候,和其他小朋友一樣不用戴著口罩。

之前的指引規定,確診的幼童,必須在家隔離十天。

衛生局指出,傳染力極強的Omicron變種病毒導致病例激增影響到幼兒教育,幼童在家隔離期間,得不到家長需要的托兒服務,當局修改指引就是希望在防疫的同時,減少疫情對於學前教育的影響。

新的指引也准許幼童如果是密切接觸者,而沒有症狀的話,可以照常到幼兒園或者托兒中心,但需要按時接受檢測,年滿兩歲的兒童在托兒所和幼兒園都需要戴口罩。

當局也對青少年體育活動發出更新的指引,如果運動員打齊針,合資格人士接種了加強針,在室內訓練時,可以除掉口罩,條件是參與訓練的運動員是固定的一組人,場館內沒有其他人,包括其他隊伍和觀眾。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。