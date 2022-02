San Mateo市中心光天化日下發生偷車綁架案

【KTSF 朱慧琪報導】

中半島San Mateo市中心週四光天化日之下發生偷車綁架事件,歹徒沒多久後就被抓到。

警方在週四上午10時43分接獲報案,抵達San Mateo中央公園附近的Palm夾9街,報案女子說她的車子停在4街200號路段,一歲的女兒及外婆,也就是女子的母親當時在車上。

警方進一步問話後發現,女子停車時沒有熄匙,把女嬰及外婆留在車上,然後跟先生走進附近一家商店。

沒多久女子的母親打電話給她說,車子被偷了,女子立刻跑出來追車,最後在B街800號路段找到了車子,車上兩人都沒事。

女子的母親認出疑犯,當時立刻逃離現場,警方不久後在附近抓到他。

疑犯Kiarash Rezaee目前被關押在San Mateo縣監獄,被控偷車及綁架兒童。

