San Mateo市中心光天化日下發生偷車綁架案

【KTSF 朱慧琪報導】
中半島San Mateo市中心週四光天化日之下發生偷車綁架事件，歹徒沒多久後就被抓到。
警方在週四上午10時43分接獲報案，抵達San Mateo中央公園附近的Palm夾9街，報案女子說她的車子停在4街200號路段，一歲的女兒及外婆，也就是女子的母親當時在車上。
警方進一步問話後發現，女子停車時沒有熄匙，把女嬰及外婆留在車上，然後跟先生走進附近一家商店。
沒多久女子的母親打電話給她說，車子被偷了，女子立刻跑出來追車，最後在B街800號路段找到了車子，車上兩人都沒事。
女子的母親認出疑犯，當時立刻逃離現場，警方不久後在附近抓到他。
疑犯Kiarash Rezaee目前被關押在San Mateo縣監獄，被控偷車及綁架兒童。
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