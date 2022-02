【KTSF 黃恩光報導】

東灣San Leandro一個住宅區發生搶劫案,3個匪徒搶劫一個亞裔男人,搶走他的勞力士手錶。

San Leandro警方證實,週三下午4點半左右,在市內西邊地區發生搶劫案,匪徒搶走事主的勞力士手錶。

Asian Crime Report在Twitter發推文以及錄影片段,看見三個匪徒搶劫事主,雖然事主不斷呼喊說會交出財物,匪徒也不放過他,得手後乘坐一輛銀灰色的四門房車逃離現場,事主呼喊救命。

Asian Crime Report的推文表示,匪徒跟蹤事主回家,在住宅外面下手,除了搶劫還毆打事主,並搶走幾百元現金。

警方表示正在調查案件,拒絕透露更多詳情。

