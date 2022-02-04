聖荷西市府規定參加50人以上活動 必須示出加強針證明

【KTSF 萬若全報導】

聖荷西將成為加州第一個城市，要求參加50人以上的活動，必須示出加強針證明。

聖荷西市府規定即日起，只要參加室內超過50人以上的活動，需要示出打齊針及加強針的證明，這些室內活動指的是在SAP、會議中心及聖荷西歷史劇院舉行的演唱會、展覽、體育活動等。

如果民眾不符合打加強針的資格，則必須拿出陰性證明檢測，如果是快篩證明，必須是在活動前一天，PCR證明則是在活動的前兩天，這項規定不限年齡。

另外，聖荷西市府的員工必須要打加強針，聖荷西市議會在上個月無異議通過這些規定，目的是要減輕醫院的壓力，以及增加民眾的保護力。

根據SAP官網，民眾也可以當場接受免費新冠狀病毒測試。

另外，Contra Costa縣週五則是宣布放寬防疫令，餐館、健身房等不再要求檢查客人的疫苗或檢測證明，衛生官員表示，該縣已經達到80%的完整疫苗接種率，Omicron已經達到顛峰，住院率開始下降，現在是可以放鬆規定的時候，但不代表民眾可以對病毒掉以輕心，還是要小心謹慎。

去年9月，該縣要求店家必須要檢查顧客的疫苗或是檢測證明，位於Pleasant Hill的In-N-Out Burger因為沒有按照規定檢查，而被迫關閉堂食。

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