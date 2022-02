聖荷西市府規定參加50人以上活動 必須示出加強針證明

【KTSF 萬若全報導】

聖荷西將成為加州第一個城市,要求參加50人以上的活動,必須示出加強針證明。

聖荷西市府規定即日起,只要參加室內超過50人以上的活動,需要示出打齊針及加強針的證明,這些室內活動指的是在SAP、會議中心及聖荷西歷史劇院舉行的演唱會、展覽、體育活動等。

如果民眾不符合打加強針的資格,則必須拿出陰性證明檢測,如果是快篩證明,必須是在活動前一天,PCR證明則是在活動的前兩天,這項規定不限年齡。

另外,聖荷西市府的員工必須要打加強針,聖荷西市議會在上個月無異議通過這些規定,目的是要減輕醫院的壓力,以及增加民眾的保護力。

根據SAP官網,民眾也可以當場接受免費新冠狀病毒測試。

另外,Contra Costa縣週五則是宣布放寬防疫令,餐館、健身房等不再要求檢查客人的疫苗或檢測證明,衛生官員表示,該縣已經達到80%的完整疫苗接種率,Omicron已經達到顛峰,住院率開始下降,現在是可以放鬆規定的時候,但不代表民眾可以對病毒掉以輕心,還是要小心謹慎。

去年9月,該縣要求店家必須要檢查顧客的疫苗或是檢測證明,位於Pleasant Hill的In-N-Out Burger因為沒有按照規定檢查,而被迫關閉堂食。

