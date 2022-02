【KTSF】

南加州洛杉磯SoFi球場外面的停車場,上週日下午發生的打鬥事件,導致一名舊金山(三藩市)淘金者隊球迷重傷昏迷的案件,警方已經拘捕一名疑犯。

疑犯是33歲洛杉磯居民Bryan Alexis Cifuentes,他獲准以3萬元保釋外出,警方是根據球場的監控錄影片段,捕捉到疑犯與傷者曾經在球場的停車場激烈打鬥,導致40歲的奧克蘭(屋崙)居民Daniel Luna重傷,他至今仍然昏迷。

警方於是追蹤涉案的汽車,將疑犯拘捕,控告他襲擊導致他人身體嚴重受傷。

當局說今次事件不會影響本週日在SoFi球場舉行的Super Bowl超級盃賽事。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。