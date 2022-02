【KTSF】

Palo Alto日前發生偷車賊槍擊案,涉案槍手現在仍然在逃,Palo Alto警方再次呼籲知情人士提供線索,警方還公佈當地非牟利組織懸紅兩萬元緝拿槍手。

案件發生在Palo Alto市的Talisman Court 700號路段,槍手是團伙作案,在民宅前扒車行竊並朝屋主開槍,當時屋主試圖阻止他們作案。

Palo Alto市警局警長表示,希望社區組織的懸紅,可以鼓勵人們提供這幫匪徒的信息,他對社區組織Mothers Against Murder提供獎金深表感謝。

警方再次呼籲有本案線索的人士與警方聯絡24小時報警專線(650) 329-2413,或發電郵到paloalto@tipnow.org,或發短訊到(650) 383-8984。

