Palo Alto警方正在尋找一名男子,他涉嫌在一間咖啡店偷窺女生上廁所。

案發地點是在Palo Alto 162 University Ave Verve Coffee Roasters女廁,警方週三下午4時47分接報,女事主說她看到一名男子,她看到一名男子在隔間隔板下偷看她,當她大叫時男子逃跑了。

警方說,當女事主進洗手間時,那個男子正在櫃檯領取咖啡,店內的監控攝像頭拍下了他的照片。

警方描述嫌犯5呎11吋,外貌形似印度裔,有線索者可以致電警方,電話:(650) 329-2413。

