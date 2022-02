【KTSF】

北加州Oroville市週三晚有人在一部灰狗巴士上開槍,導致一名43歲女子死亡和4人受傷,槍手已經被捕。

警方透露,當時灰狗巴士停在一間便利店外,車上一名情緒激動的男子,向正在下車的乘客開槍,半小時後警方在一間Walmart店拘捕該男子,當時他有同一個顧客打鬥,隨後脫光衣服。

警方說,被捕男子是21歲的Asaahdi Coleman,他有犯罪記錄,也因非法擁有槍而正被Alameda縣通緝,案件動機未明。

